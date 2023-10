Brasília

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou nesta terça-feira (31) que vai suspender o pregão que ocorreria no próximo dia 7 para compra de 18 videogames PlayStation 5, 96 pufes e 18 poltronas de massagem que faziam parte de um programa de qualidade de vida no trabalho.

Em nota, a secretaria informou que fará uma nova consulta ao Ministério da Justiça e que vai apresentar "novo projeto para equipar as salas de descompressão que vão ser destinadas aos servidores das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e SSP, uma necessidade das Forças de Segurança Pública."

Secretaria suspende pregão para compra de videogames para policiais - Divulgação

"O objetivo do projeto apresentado e aprovado anteriormente sempre foi garantir melhor qualidade do serviço aos servidores, com lisura e compromisso na aplicação dos recursos públicos, sejam eles federais ou estaduais", indicou.

Segundo a secretaria, o pregão está suspenso até que o novo projeto seja aprovado pelo Ministério da Justiça, já que o programa será executado com recursos federais exclusivos para este fim.

A relação de itens faz parte do Programa de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) e inclui também 18 máquinas de café com 12 seleções de bebidas, mesas de pingue-pongue, 18 TVs, mesas retangulares, cadeiras giratórias, armários e outros equipamentos.

Na parte em que cita o videogame, cujas especificações são as do PS5, o termo estabelece que se inclua um plano de assinatura com disponibilidade de download de jogos pelo período de cinco anos. Um console com dois controles sai por cerca de R$ 4.600.

Na justificativa a secretaria diz que a compra se relaciona com a criação do Programa de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) nas "unidades da Secretaria de Segurança Pública do estado, com objetivo de promover iniciativas voltadas a melhorias nos respectivos ambientes de trabalho, a saúde e melhoria de qualidade dos ambientes de trabalho dos servidores do órgão."