Brasília

O auxílio a pescadores de Amazonas, Acre e Rondônia que o governo prevê anunciar nesta terça-feira (10) deve ter um custo aproximado de R$ 200 milhões, em medida voltada a amenizar a seca severa em rios que colocou vários municípios amazônicos em situação de emergência.

Seca no lago Tefé, no Amazonas, em fotos de 28 e 29 de setembro de 2023 - Instituto Mamirauá

Seriam beneficiados 66 mil pescadores registrados nesses estados e o recurso busca ajudar trabalhadores afetados pela crise da seca em setembro e outubro.

Uma reunião realizada na sexta-feira (6) pelas equipes dos ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente com técnicos da Casa Civil discutiu a modelagem do auxílio. Forma de pagamento e datas ainda dependem de dados que serão coletados junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O auxílio foi a solução encontrada para ajudar os pescadores antes do início formal do período de pagamento do seguro defeso, que vai de novembro a março. Segundo técnicos da Pesca, haveria empecilhos legais para que a ajuda de dois meses fosse um adiantamento do seguro defeso —as restrições impediriam a distribuição do dinheiro nesse benefício.