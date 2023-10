Brasília

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas vai realizar no próximo dia 7 uma licitação para adquirir mobiliário e equipamentos para um programa de qualidade de vida no trabalho que inclui 18 videogames Playstation 5, 96 puffs, 18 poltronas massageadoras e 18 máquinas de café com 12 seleções de bebidas.

Secretaria de Segurança Pública do Amazonas quer comprar 18 Playstation 5 - Philip Fong/AFP

Os itens estão descritos em um termo de referência datado de 25 de setembro e autorizado pelo secretário-executivo da pasta, o coronel da Polícia Militar Anézio Brito de Paiva.

Na parte em que cita o videogame, cujas especificações são as do PS5, o termo estabelece que se inclua um plano de assinatura com disponibilidade de download de jogos pelo período de cinco anos. Um console com dois controles sai por cerca de R$ 4.600.

Na justificativa a secretaria diz que a compra se relaciona com a criação do Programa de QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) nas "unidades da Secretaria de Segurança Pública do estado, com objetivo de promover iniciativas voltadas a melhorias nos respectivos ambientes de trabalho, a saúde e melhoria de qualidade dos ambientes de trabalho dos servidores do órgão."

A relação traz ainda seis mesas de pingue-pongue, 18 TVs, mesas retangulares, cadeiras giratórias, armários e outros itens. A licitação será no modelo pregão pelo menor preço e o prazo de vigência do contrato será de 12 meses prorrogáveis.

Em nota, a secretaria diz que a proposta é "promover um ambiente de trabalho saudável, auxiliando na manutenção da saúde mental de homens e mulheres que compõem o sistema, uma vez que a atividade policial é uma das mais estressantes do mundo".

A pasta afirma que os recursos para a compra foram destinados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública ao Fundo Estadual de Segurança Pública e não poderiam ser utilizados para outros fins, que não projetos voltados ao bem-estar estar dos servidores".