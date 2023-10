O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seus ministros em que sugere a criação de um grupo de trabalho a respeito da renda básica universal, pauta histórica do parlamentar.

No texto, Suplicy cita os exemplos de Alasca (EUA), Macau (China) e Maricá (RJ) como bem-sucedidos na implementação de programas do tipo.

Eduardo Suplicy (PT), deputado estadual, durante caminhada na Bela Vista, centro de São Paulo - Karime Xavier-16.fev.2023/Folhapress

"Cada residente no Alasca há um ano ou mais passou a receber um dividendo anual que variou de cerca de US$ 300 no início dos anos 1980 para US$ 3.284 em 2022. O Alasca passou do mais desigual dos 50 estados norte-americanos para hoje ser um dos dois estados mais igualitários, e constitui suicídio político para qualquer liderança propor o fim do sistema", afirma o deputado.

"Quando tivermos a renda básica universal eliminaremos qualquer burocracia em se ter que saber qual a renda de cada pessoa, assim como qualquer sentimento de vergonha sobre precisar dizer o quanto ganha", completa.

Suplicy enviou também uma lista de 104 nomes que poderiam compor o grupo de trabalho, entre eles André Lara Resende, Bernard Appy, Ciro Gomes (PDT-CE), Edmar Bacha, Frei Betto, padre Júlio Lancellotti, Luiza Erundina (PSOL-SP), Marilena Chauí, Pérsio Arida, Roberto Mangabeira Unger, Sidarta Ribeiro e Washington Quaquá (PT-RJ).