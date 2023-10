Brasília

A relatora da CPI do 8 de Janeiro, Eliziane Gama (PSD-MA), recebeu autorização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para ter escolta de três policiais legislativos após receber ameaças em redes sociais durante a votação do parecer final.

Relatora da CPI do 8 de Janeiro, Eliziane Gama (PSD-MA), está com escolta da Polícia Legislativa desde quarta (18) - Evaristo Sá/AFP

Os agentes a acompanharão em Brasília, no seu estado e durante voos.

Eliziane fez o pedido na própria quarta-feira (18), quando foi aprovado seu relatório, que pediu indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outras 60 pessoas, entre elas cinco ex-ministros. Pacheco acatou no mesmo dia.

A equipe da senadora notou um expressivo aumento de mensagens enviadas na reta final da CPI, com alguns ataques e ameaças à integridade física dela. Foram feitos prints das manifestações, que foram catalogadas e serão enviadas à Polícia Federal. A ideia é analisar perfis e conteúdo para tomar eventuais providências judiciais.

Em alguns ataques, a relatora foi chamada de "evangélica de araque". Houve ainda ameaças de agressões em igrejas e aeroportos.