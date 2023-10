Brasília

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, vai se filiar ao MDB na noite desta segunda-feira (16) em evento que contará com a presença do presidente do partido, deputado federal Baleia Rossi (SP), do ministro Jader Filho (Cidades) e políticos locais.

Ex-senador Ricardo Ferraço, vice-governador do Espírito Santo, se filia ao MDB - Ueslei Marcelino/Reuters

Ferraço vai comandar o diretório estadual do MDB, em solução que resolve um problema do partido no Espírito Santo. A convenção para eleger o diretório emedebista no estado terminou com empate entre a ex-senadora Rose de Freitas e o ex-deputado federal Lelo Coimbra.

Ferraço vai assumir a presidência do MDB no Espírito Santo em uma comissão provisória e pôr fim ao impasse local. Com a filiação do ex-senador, o partido chega a oito vice-governadores.

Por outro lado, a filiação do vice-governador ao MDB representa mais uma baixa para o PSDB, partido no qual estava desde 2016 —na época, Ferraço deixou justamente o MDB para se unir aos tucanos em meio ao descontentamento com a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff.