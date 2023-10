O Tribunal de Justiça do Distrito Federal rejeitou embargos de declaração apresentados pelo PSDB e confirmou a decisão que afasta da presidência do partido o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, presidente nacional do PSDB - Mauricio Tonetto/Governo RS

Também fica mantida a exigência de convocação de convenção para eleger uma nova direção para a legenda.

"Rejeito-os [os embargos], pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da sentença que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos", disse a juíza Vanessa Maria Trevisan, da 13ª Vara Cível de Brasília.

A ação que levou à decisão de afastamento de Leite foi apresentada pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando.

A direção do PSDB afirma que realizará nova convenção em novembro e que a decisão é inócua, porque ainda cabe recurso.

Adversários internos do governador gaúcho, no entanto, têm outra visão, e afirmam que atos tomados por sua gestão estão inválidos.

O mais importante deles é o afastamento do presidente do diretório municipal de São Paulo, Fernando Alfredo, e a nomeação de uma comissão provisória para seu lugar.

Por esta interpretação, Alfredo segue sendo o comandante do diretório paulistano, após convenção municipal realizada no mês passado.