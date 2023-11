São Paulo

A Aneel (Agência de Energia Elétrica) enviou representantes de segundo escalão a uma reunião nesta sexta-feira (17) com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), e outros gestores municipais para discutir a crise de energia no estado e a previsão de novos vendavais no final de semana.

Árvore caída e fiação elétrica rompida na rua Maria Figueiredo no bairro Paraíso - Rubens Cavallari-6.nov.2023/Folhapress

A ausência do diretor-presidente, Sandoval Feitosa, ou de outro integrante da diretoria foi mal recebida por prefeitos, que avaliam que a intensa pressão da opinião pública tem se concentrado de maneira desproporcional sobre eles.

A avaliação é que a Aneel, responsável por fiscalizar a concessão da Enel, deveria estar sendo igualmente cobrada, mas tem se mantido à distância das críticas.

Na reunião, a agência federal, responsável por fiscalizar e regular o sistema de distribuição de energia elétrica no país, foi representada por Leandro Caixeta Moreira, assessor do diretor-geral, e Marianna Cunha, chefe da assessoria parlamentar.

Um dos participantes da reunião disse ao Painel que Moreira não respondeu satisfatoriamente às suas perguntas e gerou irritação ao dizer que a Aneel fez com que as respostas das concessionárias melhorassem muito.

Durante a crise no começo do mês, Ricardo Nunes apontou publicamente o problema. "O governo federal é responsável pela concessão e quem fiscaliza ainda não apareceu", disse.

Em nota, a agência afirma que "em comum acordo com o governador e o prefeito de São Paulo ficou decidido que a agência iria participar com o assessor do diretor-geral para discutir as ações técnicas"

A Aneel também diz que o diretor-geral viajará a São Paulo neste sábado (18) para "acompanhar as ações do gabinete de crise durante todo o final de semana, quando está previsto o ápice do evento climático informado pela Defesa Civil."