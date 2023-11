Deputados da base do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) na Assembleia Legislativa preveem a perda de até 10 votos pela privatização da Sabesp em razão da crise da Enel.

O patamar deve agora ficar entre 50 e 55 votos favoráveis —ainda suficiente para aprovar a venda, já que o mínimo necessário é de 48.

Críticos do projeto de desestatização proposto por Tarcísio têm relacionado o apagão do começo de novembro no serviço de distribuição de energia elétrica à concessão do serviço à Enel e afirmam que o mesmo pode acontecer com a Sabesp caso ela passe para o controle privado.

O governador disse que o contrato de privatização da Sabesp não vai ser "frouxo" e será "absolutamente diferente" do acordo do governo federal com a concessionária.