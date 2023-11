Sorocaba (SP)

O deputado estadual Vitor Alexandre Rodrigues, conhecido como Vitão do Cachorrão (Republicanos), foi vítima de um sequestro-relâmpago no último domingo (19), próximo a zona rural de Sorocaba (99 km de São Paulo), onde possui uma chácara. Segundo o parlamentar, os criminosos usavam roupas da Polícia Civil, toucas ninja e fuzis.

O deputado estadual Vitão do Cachorrão - Karime Xavier/Folhapress

Vitão foi sequestrado durante a tarde, quando se dirigia a um evento público. De acordo com o deputado, ele foi abordado por um grupo de oito homens. Os sequestradores o levaram de volta à chácara, onde sua esposa, filha e genro estavam. Ninguém ficou ferido durante o incidente.

"Veio um Toyota Corolla em alta velocidade e tentou bater de frente comigo, eu desviei, mas mesmo assim bateu no meu carro, pegando a lateral. Aí já desceram homens fortemente armados, com armas potentes como metralhadoras, submetralhadoras, fuzis e granadas na cintura. Eles falaram que eram da polícia e me revistaram", conta

Segundos depois, outro veículo se aproximou, desta vez, um Ford Ecosport branco. "No Ecosport tinha mais quatro ou cinco pessoas fortemente armadas. Eles me colocaram no carro e foram em direção à chácara sem eu falar endereço. Quando cheguei, meu genro imaginou que eu tinha esquecido alguma coisa, abriu o portão e eles entraram", afirma.

O parlamentar conta que os bandidos pediam R$ 1 milhão, que Vitão disse não possuir, depois diminuíram para R$ 500 mil enquanto reviravam a casa em busca de algum cofre, o tempo todo sob tortura psicológica e ameaças de morte. "Ameaçaram matar a minha família e também a minha mãe, senhora de quase 80 anos, acamada. Eles diziam que sabiam onde ela morava e iam matá-la", diz.

O sequestro durou cerca de duas horas, segundo Vitão. Ao não encontrarem nada, os sequestradores foram embora sem levar nenhum pertence do parlamentar, deixando ele e a família amarrados.

Após o ocorrido, Vitão pensa em sair da chácara e ficar no perímetro urbano de Sorocaba, onde tem outra residência. "É difícil se sentir seguro depois disso", afirma o deputado, que também disse estar em contato com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, para definir se terá escolta policial a partir de agora ou não.

A executiva estadual do Republicanos, soltou uma nota prestando solidariedade ao correligionário. "Que as autoridades responsáveis pela investigação tenham êxito na identificação dos responsáveis, que devem ser levados à justiça", assina o presidente estadual da legenda, Roberto Carneiro.

Procurada, a SSP disse que a Polícia Civil de Sorocaba, por meio da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), já começou as investigações e colhe depoimentos de algumas pessoas, a fim de esclarecer o caso do deputado. "A Polícia Civil compromete-se a divulgar novos fatos assim que surgirem, desde que não comprometam o andamento do trabalho de polícia judiciária", afirma a nota da entidade.

"Eu só quero continuar trabalhando, ajudando quem mais precisa e agradeço a deus por mim e pela minha família. Não quero que ninguém passe pelo que passei", diz o deputado à Folha