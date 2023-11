Integrantes do PT têm apresentado a cidade de Diadema, na Grande São Paulo, como um contraponto positivo na área de segurança pública à Bahia, estado governado pelo partido há 16 anos onde os índices de violência e letalidade policial explodiram.

Bairro Jardim Campanário, em Diadema - Eduardo Knapp/Folhapress

A cidade de 400 mil habitantes no ABC paulista é um reduto do partido desde os anos 1980, com pequenas interrupções. A taxa de homicídios neste ano ficou em apenas 4 casos para cada 100 mil habitantes, bem abaixo da média nacional, de 23,4. Na Bahia é de 47,1 por 100 mil.

Na década de 90, o índice em Diadema chegou a 130 assassinatos por 100 mil habitantes. Desde então, diversas administrações petista adotaram ações para reduzir esses índices, do fechamento de bares no período noturno a policiamento comunitário, investimentos em inteligência e integração entre as polícias civil e militar e a Guarda Civil Municipal.