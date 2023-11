A eleição de Javier Milei como presidente da Argentina já gera uma sombra sobre eventos do Mercosul, bloco que ele ameaça abandonar.

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei - Luciano González Torres/Xinhua

Nestas quarta (22) e quinta-feiras (23), ministros do Turismo do bloco se reúnem em Foz do Iguaçu para debater os rumos do setor e discutir projetos transnacionais.

Entre os temas a serem tratados estão a facilitação turística em fronteiras terrestres, Caminho dos Jesuítas na América do Sul e Rota Natural do Sul, além de investimentos conjuntos.

Com Milei, há dúvida se eventuais acordos firmados serão respeitados quando ele assumir, em 10 de dezembro. O Brasil será representado pelo ministro Celso Sabino.