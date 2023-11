O debate sobre a guerra entre Israel e o Hamas mobilizou, em menos de um mês, quase a mesma quantidade de posts e interações no Facebook no Brasil do que toda a discussão sobre a invasão russa na Ucrânia, iniciada em fevereiro do ano passado.

Fumaça na faixa de Gaza após bombardeio israelense - Kenzo Tribouillard/AFP

O levantamento foi feito pela FGV ECMI. Segundo a pesquisa, nos últimos 30 dias, o conflito no Oriente Médio gerou 122 mil posts e 25 milhões de interações.

Já a guerra no país europeu foi assunto de 129 mil posts e 30 milhões de interações de janeiro de 2022 a outubro de 2023.

Os números serão debatidos no seminário "Desinformação, fake news e ativismo digital em conflitos: o caso da Ucrânia", que a FGV ECMI promoverá em 21 de novembro, no auditório da FGV, na Praia de Botafogo.

Participam a ativista, jornalista e pesquisadora ucraniana Margo Gontar e as professoras da FGV ECMI Sabrina Almeida e da FGV Direito Rio Yasmin Curzi, com mediação da jornalista Lilian Ribeiro.