O presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, chama o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "psicopata" e diz que ele não tem "bússola moral", por supostamente relativizar o terrorismo do Hamas.

O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro - Divulgação

"As declarações de Lula, usando a repatriação dos brasileiros vindos de Gaza como um palanque político, foram além do que ele está acostumado a fazer ao relativizar o terrorismo do Hamas, que por si só já é um absurdo", afirma Ribeiro.

Segundo ele, "Lula perdeu o pudor ao classificar como terrorista a resposta militar de Israel".

Ao receber no aeroporto de Brasília o grupo de brasileiros que estava preso em Gaza na última segunda-feira (13), o presidente afirmou que a resposta militar de Israel ao grupo palestino é tão grave quanto foi o ataque terrorista do Hamas, em 7 de outubro.

Para Ribeiro, a comparação feita por Lula abala as relações do Brasil com as democracias liberais. "O pior de tudo é que não se trata de um discurso retórico, ele realmente pensa isso. Lula não tem bússola moral, é um psicopata", declarou.