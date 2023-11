São Paulo

Presidente do PSDB, o governador Eduardo Leite (RS) escolheu o aliado Paulo Serra, prefeito de Santo André, para assumir a presidência do diretório estadual do PSDB.

Ele ficará à frente do partido em São Paulo até a realização de uma nova convenção estadual, provavelmente em fevereiro.

No final de outubro, Leite suspendeu a convenção estadual tucana, que ocorreria em 29 de outubro. Com isso, tirou o comando do diretório estadual de Marco Vinholi.

Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André, durante entrevista à Folha - Jardiel Carvalho-8.out.2020/Folhapress

O mandato de Leite à frente do PSDB acaba nesta quinta-feira (30), quando será realizada a convenção nacional e um novo presidente será escolhido. O nome mais provável é o do ex-governador de Goiás Marco Perillo.

Perillo disse ao Painel que um de seus primeiros objetivos, caso se torne presidente da sigla, será justamente o de pacificar o PSDB em São Paulo.

A maneira escolhida por Leite para colocar um aliado no comando do diretório estadual deve, no entanto, dificultar a tarefa.

Membros de alas opostas à do gaúcho no partido dizem que ele deveria ter deixado a escolha para o sucessor, já que está em seus últimos dias no comando da legenda.