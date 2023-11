A oposição recuou, ao menos por enquanto, da PEC (proposta de emenda à Constituição) que exige autorização do Congresso Nacional para financiamentos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para produtos de empresas brasileiras que participem de obras no exterior.

O item foi retirado da pauta da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados a pedido do relator da matéria, Arthur Maia (União-BA). A próxima reunião está marcada para quarta-feira (29).

Oposição recua de proposta que exige aval do congresso para empréstimos do BNDES ao exterior - Agência Brasil/Rafa Neddermeyer

A proposta de emenda, do deputado Mendonça Filho (União-PE), é vista como uma tentativa de evitar novos empréstimos para países aliados do governo Lula, como Venezuela e Cuba, como aconteceu no passado.

O BNDES diz que a preocupação não faz sentido, porque os financiamentos são para empresas brasileiras, e não para países.

Nesta segunda (27), o banco remeteu para o Congresso um projeto com uma série de regras para dar mais transparência a financiamentos ao exterior. Segundo um deputado governista, o recuo da oposição se deve justamente ao envio dessa proposta.