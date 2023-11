São Paulo

Ex-deputado federal e ex-senador pelo PSDB, José Aníbal oficializou a decisão e vai disputar a presidência do partido. Ele, que ocupou o posto entre 2001 e 2003, tem feito articulações em busca de apoios e terá o ex-governador de Goiás Marconi Perillo como adversário.

A convenção nacional do PSDB está marcada para quarta-feira (29), com votação pela internet, e quinta-feira (30), com votação presencial em Brasília.

"Minha ideia é a de preparar o partido para que ele recupere rapidamente uma referência na sociedade", afirma Aníbal ao Painel. "Para isso, tem que fazer um trabalho árduo. Já venceu um ano desse governo [Lula (PT)] e o PSDB continua com uma posição errática. Não tem algo que unifique, que são as ideias, as propostas, iniciativas".

José Aníbal, ex-senador e ex-presidente do PSDB, durante evento em São Paulo - Greg Salibian-23.out.2022/Folhapress

Perillo conta com o apoio do ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves, que, como mostrou a coluna, voltou a concentrar força no partido nas articulações para formação do diretório nacional.

Esse grupo de cerca de 230 tucanos é o responsável por eleger a Executiva do PSDB, encabeçada pelo presidente, que, atualmente, é o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite.

Além de Aníbal e Perillo, já confirmados, grupos tucanos ainda avaliam lançar o nome do deputado federal Adolfo Viana (BA), líder da bancada na Câmara dos Deputados.