O ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) diz que o atual ocupante do cargo, Romeu Zema (Novo), acusa gestões passadas pela crise financeira que vive o estado para mascarar sua própria falta de ação sobre o tema.

"Esse argumento do governador Zema de que herdou os problemas de gestões passadas já se esgotou. Ele assumiu faz cinco anos e não fez o dever de casa. Atribuir a responsabilidade ao meu governo é uma injustiça não comigo, é uma injustiça com os fatos", diz Pimentel, que chefiou o Executivo local entre 2015 e 2018.

Aliados de Zema têm atribuído as dificuldades fiscais do estado a uma suposta herança recebida de gestões anteriores, como as de Pimentel e dos tucanos Antonio Anastasia (2011-14) e Aécio Neves (2003-10).

Segundo Pimentel, que atualmente preside a Emgea (Empresa Gestora de Ativos), ligada ao Ministério da Fazenda, é falacioso o argumento de Zema de que a gestão petista atrasava salários de servidores.

"Não é verdade, sempre pagamos no mês devido. Eu apenas escalonava ao longo dos dias do mês", afirmou.

O atual governador tenta aprovar na Assembleia um novo regime de recuperação fiscal do estado antes de 20 de dezembro, quando vence uma liminar que suspende o pagamento das parcelas da dívida com a União.

No entanto, seu plano sofreu forte resistência no Legislativo local, por envolver privatização de estatais e restrição a aumentos de servidores. Ele foi obrigado a aceitar uma estratégia alternativa, que inclui a federação das empresas públicas.

Pimentel lembra que a saúde financeira de Minas melhorou um pouco apenas por causa da liminar sobre as dívidas, obtida em seu próprio governo.

"O Zema colocou as contas em dia porque existe uma liminar obtida no final do meu governo que suspendeu o pagamento das dívidas. Ele ficou quatro anos sem pagar, a dívida explodiu e agora está aí essa confusão".

Pimentel afirma ainda que seu governo herdou uma situação de gastos descontrolados, mas nem por isso culpou antecessores.

"A crise era estrutural, e no meu mandato foi agravada pela recessão de 2015 a 17. Zema nada fez para resolver isso, limitou-se a usar a liminar que nós tínhamos obtido no final de 2018".