União pode usar BNDES ou Eletrobras para federalizar Cemig; entenda opções

Circula nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais um arquivo que aponta duas formas de o governo mineiro concluir a federalização da Cemig: por meio do BNDES ou por meio da Eletrobras, o que seria uma forma de a União aumentar o controle da empresa.

Os caminhos foram propostos por Luiz Humberto Fernandes, vice-presidente da Cemig entre 2018 e 2019, a pedido do deputado estadual Professor Cleiton (PV).

Presidente Lula se reúne com os ministros Rui Costa e Alexandre Silveira e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a situação fiscal de Minas Gerais - Ricardo Stuckert/Presidência

Nesta quarta-feira (22), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse concordar em repassar ativos do estado, como a Cemig e a Codemig, para reduzir a dívida de R$ 161 bilhões com a União.

Segundo a proposta de Fernandes, o caminho mais fácil seria por meio da compra de ações pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Nesse caso, após os governos federal e estadual chegarem a um consenso sobre o valor de mercado da empresa, as ações seriam transferidas para o banco, que posteriormente repassaria o valor para o Tesouro federal.

Assim, o primeiro passo após um acordo entre os governo Lula e Zema seria a avaliação do valor de mercado da Cemig por uma auditoria independente.

A simulação de Fernandes foi feita com a companhia mineira valendo R$ 31,43 bilhões na Bolsa. Mas a participação do governo do estado de MG é de 22% do capital total, o que resulta em aproximadamente R$ 7 bilhões.

Como federalizar a Cemig por meio do BNDES 1º passo Avaliar o valor de mercado da empresa

2º passo Negociação entre governos Lula e Zema sobre transferência

3º passo BNDES compra ações da empresa

4º passo BNDES transfere valor para o tesouro federal

De acordo com Fernandes, em uma avaliação independente o valor da Cemig poderia chegar a R$ 40,86 bilhões. "Haveria 30% de ágio, que é a média de aumento das empresas estatais quando são avaliadas para privatização", explica a proposta. Isso aumentaria a participação do estado na Cemig para aproximadamente R$ 9 bilhões —5,6% do total da dívida do estado com a União.

Esse caminho excluiria a necessidade de a Assembleia alterar a Constituição do estado para permitir a privatização da Cemig. Isso porque a Carta estadual determina que a desestatização de empresas de distribuição de energia elétrica deve ser submetida a um referendo popular.

Como o BNDES não tem natureza privada, a Cemig portanto permaneceria uma estatal, afastando a necessidade de alterar a Constituição.

Um referendo popular sobre o tema complicaria todo o processo. Uma pesquisa de 2019 feita pela Associação Mineira dos Municípios apontou que 47,7% dos entrevistados são contra a venda da Cemig, 36,2% favoráveis e 16,1% indecisos.

Os números certamente mudariam em meio a campanhas políticas durante o processo —a depender das forças políticas que apoiariam ou criticariam a venda.

Não à toa, Zema tenta desde o início de seu segundo mandato convencer os deputados estaduais a retirarem esse trecho da Constituição —sem sucesso, por ora, com resistência inclusive de parte da base governista.

O segundo caminho proposto por Fernandes, porém, seria mais complicado. Em primeiro lugar, o governo federal precisaria ter sucesso na ação no STF que questiona a diferença entre o capital do governo na Eletrobras (42,88%) e o capital votante na mesma empresa (10%).

O estatuto da companhia estipula essa regra para todos os acionistas como forma de impedir formação de blocos para assumir o controle da empresa.

Se vencer a ação, o governo federal voltaria a ter poder de voto igual ao seu capital total e, assim, poderia propor a integralização da parte do estado de Minas Gerais no capital Cemig, no capital da Eletrobras.

Para isso, Fernandes analisa ser necessária mudança na Constituição mineira ou a convocação de um referendo, pois para ele a operação seria equivalente a uma privatização.

Autorizada a integralização, a nova composição acionária da Eletrobras, que hoje vale R$ 79,43 bilhões, daria ao governo federal cerca de 49,5% da Eletrobras caso o aumento de capital não fosse acompanhado pelos demais sócios. Se fosse acompanhado, se manteriam as participações acionárias atuais.

"Importante ressaltar que a integralização da participação do estado de MG na Cemig ao patrimônio da Eletrobras não fere nenhum dos princípios constitucionais ou estatutários da Cemig, uma vez que a empresa continuaria sob controle do Estado [governo federal] e que teria como acionista majoritário uma empresa com a mesma finalidade [Eletrobras]", diz Fernandes.

Como federalizar a Cemig por meio da Eletrobras 1º passo Governo deve vencer ação no STF para retomar controle da Eletrobras

2º passo ALMG altera Constituição de MG ou mineiros aprovam alteração via referendo

3º passo Eletrobras integraliza Cemig

4º passo Governo garante que demais acionistas não acompanhem o aumento de capital, garantindo mais poder de voto na Eletrobras

Mas outros analistas ouvidos pela Folha dizem acreditam que esse caminho é muito complexo e suas vantagens não valeriam o esforço do governo.

A advogada e economista Elena Landau, uma das responsável pelas privatizações do governo FHC, diz que é improvável que o governo consiga convencer outros acionistas a integrarem a Cemig à Eletrobras.

"Além disso, o BNDES não tem capacidade de administrar empresa nenhuma. Ele é um banco de crédito apenas", afirma em relação ao primeiro caminho.

Uma importante fonte no setor de energia elétrica destaca que os acionistas da Cemig e da Eletrobras têm o direito de recesso —mecanismo que permite os acionistas minoritários venderem suas ações caso não concordem com alterações relevantes na organização da companhia. Nas contas dessa fonte, a operação poderia custar R$ 120 bilhões.

Na quarta-feira, o banco BTG Pactual divulgou um relatório criticando uma eventual federalização da Cemig e apontando os riscos de investimento na companhia nesse momento.

O banco questiona o real impacto que a venda da Cemig e da Copasa teria na dívida do estado com a União e calcula que governo federal poderá ter de pagar aos acionistas da empresa quase R$ 3,57 bilhões devido a mecanismos semelhantes ao direito de recesso.

"Contudo, pode haver valor estratégico para o governo federal controlar uma concessionária de energia elétrica tão relevante como a Cemig, especialmente após a privatização da Eletrobras", analisa a instituição.

"Acreditamos também que isso poderia ter um impacto positivo para a Eletrobras, uma vez que o ruído político em torno da empresa poderia esfriar se o governo federal voltasse sua atenção para uma concessionária tão relevante como a Cemig", completa.

O BTG, ao menos nesse relatório, não associa a federalização da Cemig a uma possível manobra do governo federal para aumentar seu controle na Eletrobras.