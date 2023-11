Conhecido por ter chamado o Brasil de "anão diplomático" em 2014, o ex-porta-voz da chancelaria israelense Yigal Palmor diz ao Painel que a posição do país no atual conflito com o Hamas é "decepcionante".

Yigal Palmor, ex-porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel - Reprodução/YouTube

"Posso dizer que a posição oficial do Brasil é decepcionante, mas prefiro não elaborar. Penso que minha afirmação de 2014 recebeu uma superexposição na época e eu não gostaria de que isso retornasse agora, com a situação estando tão sensível e volátil", afirmou, em mensagem enviada ao Painel.

A declaração de Palmor foi dada no contexto de um conflito anterior de Israel com o Hamas em Gaza. O então porta-voz reagia uma nota do Itamaraty condenando mortes causadas pela ofensiva do Estado judeu contra o território palestino.

Na época, ele também chamou a posição do Brasil de irrelevante e ironizou o país por ter perdido de 7 a 1 da Alemanha na Copa do Mundo daquele ano.

Atualmente, Palmor é diretor na Agência Judaica para Israel, instituição que promove a imigração de judeus para o país.