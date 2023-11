Ex-prefeito de Campinas (SP), Dr. Hélio (PDT) diz em livro que está lançando que foi umas das primeiras vítimas de "lawfare", a suposta perseguição política movido por atores da Justiça.

O ex-prefeito de Campinas Dr. Hélio, que sofreu impeachment em 2011 - Alessandro Shinoda/Folhapress

"De certo modo, Campinas antecipou-se em meia década ao que viria a acontecer após o biênio 2014-2015 na 13ª Vara Federal de Curitiba e ganharia notoriedade nacional como Operação Lava Jato", escreve ele na obra "Lawfare na terra de Carlos Gomes, prenúncio da Lava Jato".

O livro tem prefácio do ex-ministro José Dirceu, cassado no escândalo do mensalão, que corrobora a versão de perseguição.

"Repetindo o ritual do mensalão, que me cassaram em 2005 sem provas e antes do devido processo legal ou de qualquer condenação pela Justiça, a Câmara Municipal de Campinas cassou o mandato do prefeito e do vice, numa daquelas tristes e sombrias CPIs arquitetadas com fins políticos, atendendo a interesses políticos do PSDB e do tucanato paulista", diz Dirceu.

Dr. Hélio foi cassado em 2011, pouco após ter sido reeleito. Ele foi acusado de participação em corrupção em contratos da Sanasa, empresa municipal de água e saneamento, mas sempre negou qualquer irregularidade.