O site da Assembleia Legislativa de São Paulo publicou na última quinta-feira (26) texto que exalta o desempenho do deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) em uma pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Campinas (SP), no ano que vem.

O deputado estadual Rafa Zimbaldi durante a campanha para prefeito de Campinas em 2020 - Rafa Zimbaldi no Facebook

"Deputado se consolida como alternativa para a Prefeituras de Campinas", diz a notícia, sobre levantamento do instituto Paraná Pesquisas que mostra Zimbaldi com 24,9% das intenções de voto, atrás do atual prefeito e candidato à reeleição, Dario Saadi (Republicanos), com 33,7%.

O texto viola as regras do site da Assembleia, que divulga apenas notícias referentes aos mandatos dos deputados. Ele foi retirado do ar no dia seguinte pela própria Casa legislativa.

Segundo a assessoria de Zimbaldi, a publicação irregular é de responsabilidade da Assembleia.

"A assessoria de imprensa deste deputado encaminha notícias referentes ao mesmo aos meios de comunicação via mailing, cabendo a cada um dos jornalistas que recebem os conteúdos, incluindo os responsáveis pelo portal da Alesp, verificar, ponderar e publicar ou não o conteúdo enviado", declarou. Zimbaldi diz ter pedido à presidência da Assembleia que investigue o fato.

Em nota, o Departamento de Comunicação da Alesp reconheceu o erro e diz que houve "falha na filtragem de conteúdo recebido por parlamentares". O material foi retirado do ar quando o próprio departamento detectou o problema.