São Paulo

A Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) de Mato Grosso acionou a Procuradoria-Geral da República pedindo uma intervenção federal no estado, com afastamento do governador Mauro Mendes (União Brasil), devido a uma suposta perseguição a ao menos 15 jornalistas locais.

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), durante evento - Reinaldo Canato - 26.ago.19/Folhapress

No pedido de intervenção, enviado à PGR no último dia 10, a Fenaj-MT destaca o caso do jornalista Alexandre Aprá, que teria sido alvo de um detetive contratado para forjar flagrantes de tráfico de drogas e pedofilia contra ele. São citados ainda outros 14 profissionais de imprensa que estariam sendo perseguidos pelo governador por fazerem reportagens críticas à sua gestão.

Para a Fenaj-MT, o assédio processual e as "frequentes violações ao livre exercício do jornalismo" são uma "evidente afronta ao regime democrático e aos direitos da pessoa humana".

O Painel procurou o governo de Mato Grosso, mas não houve resposta até a publicação deste texto.