São Paulo

O governo Lula (PT) promove um seminário na quarta-feira (8), em Brasília, sobre política de cuidados.

O assunto ganhou destaque no final de semana, após o Enem adotar como tema da redação a invisibilidade do trabalho realizado sobretudo pelas mulheres.

O evento, organizado pelo governo em conjunto com a Agência Brasileira de Cooperação e ONU Mulheres, pretende expandir a agenda de cuidados no Mercosul.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, durante evento no Chile - Ascom MDS/Divulgação

Ainda nesta área, o país instituiu por decreto um grupo interministerial sobre o tema, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Família e Combate à Fome, sob Wellington Dias, e pelo Ministério das Mulheres, chefiado por Aparecida Gonçalves.

O objetivo é elaborar no prazo de um ano o plano nacional de cuidados e uma política nacional de cuidados. Entre os assuntos que permeiam o tema estão o cuidado de pessoas idosas, com deficiência e crianças, e como redistribuir a grande carga de trabalho não-remunerado que recai principalmente sobre as mulheres.

De acordo com o Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) de 2021, a principal razão para que 30% das mulheres em idade ativa não procurem emprego é a dedicação aos cuidados com filhos e outros parentes. No caso das mulheres negras, o percentual é maior, de 32%. Para os homens, a proporção é de apenas 2%.