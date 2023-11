Brasília

Frentes parlamentares irão fazer uma força-tarefa no Congresso Nacional ainda neste ano para tentar avançar a discussão da reforma administrativa no Legislativo. A ideia é tentar amadurecer o debate para que a proposta avance no próximo ano.

Como o Painel mostrou, o governo Lula (PT) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), têm visões conflitantes sobre o tema. Ponto de partida de Lira nas negociações, PEC (Proposta de Emenda à Constituição) aprovada em comissão especial da Câmara não é de interesse do Executivo.

No fim de agosto, um grupo formado por representantes de 23 frentes parlamentares encaminhou a Lira um manifesto a favor da aprovação da reforma. Na semana passada, o coletivo organizou um seminário sobre o tema na Câmara.

Como parte da força-tarefa, a FPE (Frente Parlamentar do Empreendedorismo), que integra a coalizão, deverá apresentar ainda em novembro uma nova PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que trata do tema. Além disso, serão realizadas audiências públicas na Câmara e haverá um esforço de parlamentares para tentar destravar o andamento do projeto dos supersalários no Senado.