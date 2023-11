A adesão à tarifa zero no transporte público de São Caetano do Sul (Grande SP) fez o número de passageiros dobrar na cidade.

Em uma semana de operação, a cidade do ABC paulista viu o número de passageiros por dia passar de 25 mil para 50 mil.

A cidade afirma que, apesar do aumento, não há relatos de superlotação. Na prática, o que mudou foi o perfil dos passageiros: pessoas que faziam curtas distâncias a pé passaram a usar o sistema de ônibus.

Passageiro entra no ônibus gratuito em terminal de São Caetano - Zanone Fraissat/Folhapress

"Essa adesão superou a expectativa inicial, que era um aumento de 50%. Isso mostra que a população tem aderido e aprovado o programa. O número de passageiros aumentou, assim como a frota dos ônibus para suprir a demanda. O serviço continua sendo de qualidade, inclusive com a implantação do Wi-Fi em todos os ônibus", afirmou o prefeito José Auricchio (PSDB).

O passe livre começou a vigorar no dia 1º de novembro. São Caetano do Sul é hoje uma das 85 cidades com passe livre no país.