O governo de São Paulo assinou financiamento com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no valor de R$ 1,5 bilhão para as obras da linha 6-Laranja do Metrô.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante visita às obras da linha 6 - Danilo Verpa/Folhapress

O contrato foi fechado nesta terça-feira (24) pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz) e pelo banco federal.

Será o quarto financiamento da instituição financeira para a obra, totalizando até agora R$ 5,4 bilhões. A linha, com 15 estações e 15,3 km de extensão, tem inauguração prevista para 2026. A previsão é transportar 630 mil passageiros por dia.

O financiamento foi negociado pela Sefaz e pela Secretaria de Parcerias em Investimentos. O governo do estado diz que há mais R$ 10 bilhões em operações de crédito para projetos de infraestrutura que ainda devem ser aprovados neste ano, o que deve se repetir em 2024.