O PT incluiu a tarifa zero para o transporte público nas cidades como um dos temas da sua conferência eleitoral, programada para 8 e 9 de dezembro em Brasília.

O deputado federal Jilmar Tatto em visita a Luxemburgo, onde foi recebido por Christophe Reuter, dirigente local para a área de mobilidade - Divulgação

O evento, que deve ser acompanhado por cerca de mil candidatos a prefeito, terá uma mesa dedicada ao tema, que foi transformado em bandeira nacional pelo partido.

Um dos principais defensores do passe livre no PT, o deputado federal Jilmar Tatto (SP), deverá fazer um relato sobre sua recente visita a Luxemburgo, onde esteve em missão oficial da Câmara para conhecer o modelo local de tarifa zero. Ele se reuniu com autoridades responsáveis pelo trânsito local.

"Eles têm um plano nacional para reduzir drasticamente o uso de carros até 2035. O que mais me chamou a atenção foi a facilidade de fazer a integração entre os diversos modais do país, seja ônibus, trem ou VLT. Tudo é de graça, para todas as pessoas, sejam residentes ou não", declarou.

Luxemburgo é um país pequeno, com apenas 660 mil habitantes e uma área equivalente a um terço da Grande São Paulo. É também uma das nações mais ricas do planeta. Mesmo assim, a experiência com a tarifa zero pode dar lições ao Brasil, diz Tatto.

"A tarifa zero muda a cultura das pessoas, a forma de elas se comportarem na cidade. É uma questão de qualidade de vida", afirma.