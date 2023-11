São Paulo

O voto em separado da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo para tentar atrasar a privatização da Sabesp, um calhamaço com 1.174 páginas, explica os estados da água, cita lendas chinesas e resgata até a história da Mesopotâmia.

Relatório de 1.174 páginas que PT pretende ler para atrasar privatização da Sabesp - Artur Rodrigues/Folhapress

O objetivo do partido é postergar o máximo possível a votação da companhia de água e esgoto paulista, uma das principais bandeiras do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Para isso, durante o conjunto de comissões convocado para analisar o assunto, os petistas têm usado do regimento para ler na íntegra seu imenso voto em separado.

Na sessão desta quarta-feira (8), o deputado Luiz Cláudio Marcolino foi o escalado para a tarefa.

Citando o site Tecmundo, por exemplo, o material dos oposicionistas diz que "a água está em

toda parte na Terra –nas nuvens, na chuva, nos oceanos, nos rios e até mesmo em nossos próprios corpos– e podemos encontrá-la facilmente em qualquer um dos seus estados líquido, sólido ou gasoso".

Em outro ponto, o partido cita uma lenda chinesa sobre a existência de vários sóis há milhares de anos. "Há milhares de anos, dez sóis aqueciam terrivelmente a Terra, e então fora chamado um grande arqueiro que atirou suas flechas certeiras e derrubou nove dos dez enormes planetas de fogo, impedindo assim que toda a nossa água se perdesse", leu Marcolino.

O material desenterra também o uso da irrigação iniciado em 5.000 a.C, na Mesopotâmia, China e Egito, ao afirmar que "nessa altura já se obtinha habitualmente água doce a partir de poços, utilizando-se um balde (embora a maior parte dos aldeamentos se situasse perto de rios)".

Em alguns momento da sessão, até governistas acharam graça da situação.

O material do partido, em alguns pontos, cita até autores simpáticos às privatizações e argumentos positivos sobre venda de ativos públicos. Entre eles, a possibilidade de atrair capital privado para novos investimentos.

Mais adiante, porém, o material fala também que essas expectativas não se realizaram. "Por tudo isso, fica evidente que as tantas vantagens e benesses do mercado, tão divulgadas, não se apresentaram. O que aconteceu foi a entrega de patrimônio público ao setor financeiro", diz trecho do voto.

A leitura, que não pôde ser esgotada em apenas uma sessão, aconteceu no chamado congresso de comissões, etapa anterior à discussão em plenário, na qual haverá discussão dos grupos de Infraestrutura, Orçamento e Constituição e Justiça conjuntamente. A oposição vê a junção das comissões como tática para diminuir a discussão sobre o assunto.

Antes de o PT iniciar seu voto, o relator do projeto, o governista Barros Munhoz (PSDB), leu seu parecer em favor da privatização. No caso dele, um material bem menor, com 52 páginas.

Além do PT, o PSB, também contrário à venda da companhia, pretende ler um relatório próprio, com mais 200 páginas.