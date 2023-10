A economista Marina Helena será a candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo em 2024. Ex-diretora de Desestatização do Ministério da Economia na gestão de Paulo Guedes, ela é dirigente nacional do partido e disputou mandato de deputada federal no ano passado.

A economista Marina Helena, que será candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo - Divulgação

Em 2020, Marina foi vice na chapa do Novo à prefeitura que tinha Filipe Sabará como candidato, mas que acabou sendo expulso da legenda ainda durante a campanha daquele ano, após divergências internas e suspeitas sobre seu currículo.

Marina era um dos nomes que vinham sendo cogitados internamente pelo Novo para concorrer, ao lado, por exemplo, do ex-deputado federal Vinicius Poit e do atual deputado estadual Léo Siqueira.

Ela disse ao Painel que pretende representar uma direita real na eleição, uma vez que não enxerga que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) represente esse campo. "Mesmo com arrecadação recorde, ele não tomou medidas para aliviar a carga tributária na cidade, ou para incentivar a liberdade econômica. Também não investiu em segurança", diz.

A segurança, aliás, será a principal bandeira de campanha dela, que diz discordar de que seja um tema apenas estadual. "Segurança é um tema de todos. A prefeitura pode fazer muitas coisas, de aumentar o efetivo da guarda municipal a instalar câmeras na cidade. Para mim, a liberdade começa na segurança", afirma.

Outra bandeira será a realização de PPPs (Parcerias Público Privadas) em áreas como saúde e educação, em linha com a defesa pelo Novo de um Estado menor.

Com a definição da candidata, o partido deve agora começar a conversar com outras legendas para uma possível aliança.