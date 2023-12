Brasília

Um abaixo-assinado organizado na plataforma Change.org pede que o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), "desconvoque" o padre Júlio Lancellotti de prestar esclarecimentos a respeito de seu trabalho na região da cracolândia.

A petição, lançada em 2 de dezembro, já alcançou 12 mil apoiadores.

A ida do religioso à Câmara foi aprovada no final de novembro pela Frente Parlamentar em Defesa do Centro, presidida pelo vereador Rubinho Nunes (União). A expectativa era de que Júlio Lancellotti fosse à Casa nesta quinta-feira (14).

Padre Júlio Lancellotti ajuda população de rua durante onda de frio em 2022 em São Paulo - Jardiel Carvalho/Folhapress

Segundo o padre, a frente não tem atribuição de convocar pessoas para prestar esclarecimentos. "E nem foi expedido nem convocação nem convite. Eu não recebi nada", diz o padre.

O texto do abaixo-assinado fala em ofensiva dos vereadores contra ele, que incluiria a iniciativa de criar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das ONGs do Centro para investigar a ligação dele com organizações que atuam na região.

"A convocação do padre Lancellotti é uma clara tentativa de intimidar e censurar um dos maiores defensores dos direitos humanos em atividade no Brasil", afirmam os manifestantes em nota publicada na plataforma.

O regimento interno da Câmara Municipal de São Paulo não prevê a formação das frentes parlamentares e não determina as atribuições dessas associações. As comissões permanentes têm prerrogativa de convocar "secretários municipais, os responsáveis pela administração direta ou indireta e os conselheiros do Tribunal de Contas do Município, para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições".

Já as CPIs podem "tomar depoimento de autoridade municipal, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso".