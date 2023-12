São Paulo

Ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves assumirá a presidência do Instituto Teotônio Vilela, tradicional centro de formação política do partido, que já teve como presidentes José Aníbal e Tasso Jereissati. Atualmente deputado federal, ele foi escolhido por unanimidade na eleição pelo conselho da entidade.

O posto também vinha sendo pleiteado por Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, que acabou perdendo a disputa.

Como adiantou o Painel, a convenção nacional tucana, realizada no fim de novembro, consolidou o retorno de Aécio à posição de figura mais influente na sigla. Além de ter colocado um aliado no comando do PSDB, o ex-governador de Goiás Marconi Perillo, ele conseguiu formar uma maioria ligada a ele no diretório nacional tucano.

O deputado federal Aécio Neves (MG) em evento do PSDB em agosto - PSDB no X

Recolhido desde que foi atingido pela Operação Lava Jato, especialmente a partir de 2017, Aécio lançou o processo de reabilitação de sua ascendência sobre a legenda em julho, logo após ter sido absolvido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região de acusação de corrupção no caso JBS. No mês seguinte, ele foi ovacionado por tucanos em evento do PSDB.

O retorno de Aécio à cabine de comando do PSDB deve fazer com que o partido tenha atuação mais crítica e de oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No partido, há a avaliação de que Eduardo Leite (RS) tinha dificuldade em criticar o petista porque, como governador, depende de interlocução com a administração federal.