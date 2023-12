Brasília

O ex-presidente do PSOL Juliano Medeiros quer incluir temas discutidos na COP28, a conferência de mudanças climáticas da ONU, no programa de governo da pré-campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) à Prefeitura de São Paulo.

Medeiros embarcou para Dubai na semana passada, onde ficará até sexta-feira (8). A ideia é que ele possa acompanhar discussões sobre temas como transição energética, adaptação de comunidades carentes às mudanças climáticas e cidades sustentáveis.

Ele é um dos coordenadores da pré-campanha do psolista. "Guilherme Boulos está totalmente conectado com essa temática e pediu que levasse daqui experiências que possam ajudar um possível governo do PSOL em São Paulo", diz ao Painel.