São Paulo

Recém-eleito presidente nacional do PSDB, o ex-governador Marconi Perillo (GO) encontrou-se com a bancada de vereadores do partido em São Paulo na segunda-feira (4). O gesto foi bem recebido pelos vereadores, que vinham se queixando da falta de atenção do antecessor de Perillo, Eduardo Leite (RS).

Perillo já havia dito ao Painel que, caso se tornasse presidente da legenda, teria como uma das prioridades pacificar o PSDB em São Paulo, que nunca se recompôs desde as prévias do partido entre Leite e João Doria, em 2021.

Marconi Perillo, ex-governador de Goiás e atual presidente do PSDB, durante abertura do Seminário Folha - Keiny Andrade-12.mar.2018/Folhapress

No encontro, Perillo recebeu dois recados dos vereadores, segundo participantes: o de que o apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) é inegociável e o de que querem que o partido pleiteie a indicação do vice na chapa do emedebista.

"Reiteramos que queremos apoiar o Ricardo Nunes e que não vamos aceitar uma candidatura própria e menos ainda o apoio a qualquer outro candidato. É impensável não apoiar a reeleição", afirma João Jorge, líder do PSDB na Câmara Municipal.

A resposta de Perillo foi a de que o partido tem trabalhado para lançar candidaturas próprias em cidades com mais de 100 mil habitantes, mas que o desejo dos vereadores será levado em consideração, assim como as ponderações dos diretórios municipal e estadual do PSDB.