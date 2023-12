O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) apresentou destaques à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para impedir que seja estabelecido um cronograma obrigatório de empenho das emendas e que aumentem os casos em que elas sejam impositivas.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), durante debate com o ex-prefeito de Nova York Bill de Blasio - Ronny Santos/Folhapress

"A inserção desses dispositivos no texto é uma verdadeira tentativa de captura do orçamento pelo centrão, uma grande manobra para esvaziar as atribuições do Executivo e reconstituir o Orçamento secreto na surdina", diz o deputado.

A reclamação de que o centrão quer capturar cada vez mais nacos do Orçamento, amarrando as mãos do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem sido constante entre partidos de esquerda que apoiam o presidente. A deputada Gleisi Hoffmann (PR), que preside o PT, tem vocalizado esse sentimento com frequência.

Pré-candidato a prefeito de São Paulo no ano que vem, Boulos também quer impedir que recursos do PAC sejam contingenciados e abasteçam o Fundo Eleitoral. O parlamentar também apresentou destaque para suprimir o chamado Sistema S do Orçamento Federal, como defende o relator da LDO, Danilo Forte (União-CE).