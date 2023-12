Pré-candidato à Prefeitura do Rio, o deputado Delegado Ramagem (PL) desistiu de criar uma frente parlamentar para a reforma do Judiciário.

Pensada para fustigar o STF (Supremo Tribunal Federal), ela acabou não tendo muita adesão na Câmara. Segundo o bolsonarista, o momento é de focar na construção de uma aliança de direita para enfrentar Eduardo Paes (PSD).

Na semana passada, em um jantar com aliados no Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu publicamente pela primeira vez a candidatura de Ramagem. Ele afirmou que o nome do deputado está "consolidado" dentro do partido.

Como a Folha mostrou, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), assumiu a articulação da pré-campanha de Ramagem. O governador convocou aliados para um almoço na semana passada para cobrar fidelidade do grupo em torno do nome do deputado —a estratégia é ter um candidato único no campo bolsonarista.