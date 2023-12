São Paulo

Prestes a se filiar ao PSB após embates no PDT com o seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes, o senador Cid Gomes chegou a acertar a migração em massa de seu grupo político para o PSDB, mas recuou no último instante.

O motivo foi a exigência do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) de que fizessem oposição ao PT. Cid não topou.

O senador Cid Gomes (PDT-CE) após participação em seminário no auditório da Folha, em São Paulo - Ronny Santos-28.jun.2023/Folhapress

A filiação levaria o PSDB a ter novamente três senadores e a recuperar seu gabinete de liderança no Senado. A ideia era a de que Cid dividisse o comando do partido tucano no Ceará com Tasso.

No fim de outubro, Cid e Ciro discutiram aos gritos em reunião do PDT e, segundo relatos dos presentes, quase chegaram às vias de fato. Ciro defendia que o PDT fosse oposição ao PT e ao governo Elmano de Freitas (PT-CE), enquanto o senador preferia a aliança.