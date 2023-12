Em meio a uma onda de violência no estado, a deputada federal Rosângela Moro (União Brasil-SP) destinou R$ 15 milhões em emendas parlamentares à Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

A deputada Federal Rosângela Moro com seu marido, o senador Sergio Moro - Ronny Santos/Folhapress

Outros R$ 500 mil irão para a aquisição de veículos pela Secretaria de Políticas para a Mulher do governo estadual. Os recursos serão recebidos pelo estado no primeiro semestre do ano que vem.

Segundo a parlamentar, as emendas serão usadas em áreas como combate à violência contra mulher, monitoramento de agressores com tornozeleira eletrônica, ações contra o crime organizado e modernização do Laboratório de DNA, que identifica o perfil genético de infratores.

O secretário da Segurança, Guilherme Derrite, afirmou que as emendas da deputada ajudarão o estado a salvar vidas.