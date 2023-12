Deputadas federais estão mais mobilizadas do que seus colegas homens no primeiro ano de mandato, mostra levantamento feito pela organização Legisla Brasil.

Reunião da bancada feminina da Câmara - Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

Em uma escala de 0 a 10, as mulheres tiveram nota média de 4,6, contra 4 dos homens, de acordo com o Índice Legisla, produzido pela entidade.

O índice considera projetos de autoria com status especial (que correm com tempo de tramitação acelerado), cargos ocupados na legislatura e número de requerimentos de audiência pública.

De acordo com os dados, as deputadas federais do PL fiscalizaram, produziram e mobilizaram mais do que as parlamentares do PT.

Em produção legislativa, as deputadas do PL tiveram nota média de 3,9 e as do PT registraram 3,5. Já em mobilização, a nota foi de 5 e 4, respectivamente.

Na análise de fiscalização, as parlamentares da oposição obtiveram 1,4 e as da base, 0,9. No alinhamento partidário, a maior nota é das congressistas da base, com 9,6. Já as deputadas federais do PL tiveram nota 6,6 neste quesito.

O Índice Legisla, que está no seu segundo ano, é uma ferramenta de avaliação de deputados federais. Foi projetado para comparar o grau de produtividade e performance de cada parlamentar.