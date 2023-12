O superintendente de fiscalização da ANM (Agência Nacional de Mineração), José Antonio Alves dos Santos, atribuiu a um protesto contra a Braskem realizado em setembro o atraso no trabalho de preenchimento com areia da mina 18, que corre risco de desabamento em Maceió (AL).

Bairro Mutange, em Maceió, que tem risco de afundamento na região da mina 18 da Braskem - Reprodução/Google Street View

A afirmação foi feita nesta segunda-feira (4) durante reunião mantida com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), e o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL).

Segundo participantes do encontro, o diretor disse que o ato, ao fechar a entrada da Braskem, atrasou o trabalho de preenchimento das minas, medida adotada para evitar o desabamento.

O atraso ocorreu tanto no preenchimento em curso quanto naqueles que ainda não haviam começado, como é o caso da mina 18. Na avaliação de Santos, se esse protesto não tivesse ocorrido, o trabalho de preenchimento dessa mina já estaria acontecendo.

Os primeiros relatos sobre os danos no solo em Mutange surgiram em meio a tremores de terra em março de 2018. No ano seguinte, o Serviço Geológico do Brasil, ligado ao Ministério das Minas e Energia, concluiu que as atividades de mineração da Braskem em uma área de falha geológica causaram o problema.