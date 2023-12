O Centro de Memória Trabalhista, ligado ao PDT, criou o projeto "Baú do Brizola", em que divulga todos os domingos em suas redes fotos, vídeos e áudios do fundador da legenda, morto em 2004.

O então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, comanda a Campanha da Legalidade e fala a apoiadores na fachada do Palácio do Piratini, em Porto Alegre, em 1961 - Museu da Comunicação Hipólito José da Costa

A legenda se agarra à memória do ex-governador do Rio e do Rio Grande do Sul no momento em que vive crise inédita após o racha dos irmãos Ciro e Cid Gomes.

O presidente do partido, Carlos Lupi, também contribuiu para a turbulência interna ao viajar sem autorização de Lula para o Mundial de clubes da Fifa na Arábia Saudita, como mostrou o Painel.