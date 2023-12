A GloboNews exibe no dia 7 de janeiro, às 23h30, um documentário sobre o primeiro aniversário dos ataques à praça dos Três Poderes, em Brasília.

Jornalista Julia Duailibi entrevista ministro Alexandre de Moraes para documentário sobre o 8/1 - Divulgação

A produção "8/1 – A democracia resiste", da jornalista Julia Duailibi, traz depoimentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), entre outros.