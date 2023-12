Brasília

Os cerca de R$ 2,27 bilhões propostos pelo governo para o Fundo Nacional de Segurança Pública no projeto de Lei Orçamentária Anual são insuficientes para investimentos robustos na área, avalia o secretário nacional de segurança pública, Tadeu Alencar (PSB).

Secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Tadeu Alencar - Isaac Amorim/MJSP

O valor é 9,1% superior ao do projeto de lei do ano passado, mas, segundo Alencar, o problema persiste. Isso porque metade dos recursos é repassado para fundos de estados. Depois, é preciso retirar outras despesas, como as operações permanentes da Força Nacional, por exemplo.

"Quando você tira tudo isso, você fica com R$ 600 milhões para investir na segurança pública. Isso é muito pouco para um país do tamanho do Brasil", afirma, lembrando que, enquanto isso, o crime organizado vem se sofisticando.

Ele diz que é preciso investir em equipamentos, coletes, armamentos e munições. "O crime organizado usa armamento pesado, explosivo, e às vezes a Policia Militar não tem uma viatura para fazer o mais elementar."