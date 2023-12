Brasília

O presidente Lula (PT) e o ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) lançam nesta segunda-feira (11), no Palácio do Planalto, o Plano Ruas Visíveis, voltado à população em situação de rua, em cerimônia que deve contar com a presença do padre Júlio Lancellotti.

População em situação de rua no bairro da Mooca, em São Paulo - Danilo Verpa/Folhapress

O religioso dá nome a uma lei que será regulamentada durante o ato, realizado um dia após o Dia Internacional dos Direitos Humanos e que marca os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O plano busca promover a efetivação da política nacional para a população em situação de rua e tem investimento inicial de R$ 982 milhões.

No evento também será lançado o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, plataforma virtual de divulgação de indicadores em direitos humanos baseados em evidências científicas.

A ideia é que o Observa DH ajude a planejar, monitorar e avaliar a aplicação das políticas do Ministério dos Direitos Humanos e das demais instituições públicas e privadas do país.