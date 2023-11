O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, atribuiu a "próceres do fascismo à brasileira" as críticas feitas ao governo pelos contatos de autoridades com a mulher de um suposto líder do Comando Vermelho.

O ministro dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida - Ronny Santos/Folhapress

"Os próceres do fascismo à brasileira não têm compromisso com a verdade nem com Brasil; não têm compromisso com o combate ao crime organizado; se valem de distorções para difamar, caluniar e destruir as conquistas do povo brasileiro", disse Almeida. "Estas pessoas não irão interromper o Brasil novamente".

O governo está sob fogo cruzado desde que foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo que Luciane Barbosa Faria, do Instituto Liberdade do Amazonas, encontrou-se com dois secretários da pasta da Justiça em Brasília.

Print da publicação de Luciane Barbosa Farias no 4º Encontro Nacional dos Comitês de Prevenção e Combate à Tortura e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura - Reprodução luhfariasoficial no Instagram

Mulher de Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, que está preso no Amazonas, ela também participou de Encontro dos Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, com passagens pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos.

O ministro diz que os comitês estaduais que integram o sistema nacional de prevenção e combate à tortura indicaram seus representantes ao evento sem qualquer interferência do gabinete ministerial ou das secretarias do ministério neste processo.

"Para mim, é evidente que estes ataques, claramente coordenados, têm como alvo central o corajoso trabalho que o ministro Flávio Dino realiza à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ele manifesto minha solidariedade e justa admiração", disse Almeida.

Ele declarou também que existe uma "tentativa generalizada, por parte de extremistas de direita, de a todo momento fabricar escândalos e minar a política de direitos humanos, uma vez que só conseguem oferecer ao país caos e destruição".