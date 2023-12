São Paulo

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) assinou na quarta-feira (27) um empréstimo de US$ 480 milhões (R$ 2,3 bilhões em valores atuais) com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para a terceira fase do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo.

Pelo contrato, os desembolsos acontecerão ao longo de cinco anos, e o prazo total para pagamento será de 24 anos e seis meses.

Além do valor do BID, a gestão estadual investirá US$ 206 milhões (R$ 1 bilhão) no projeto, como contrapartida.

Nessa fase do programa, a ideia é reabilitar 470 km de rodovias transversais (aquelas que ligam localidades do estado, sem passar pela capital) para integração com as radiais (aquelas que fazem ligação com a capital).

O programa também contemplará construção de ciclovias, instalação de wi-fi e pontos de recarga para veículos elétricos.