O governo de Minas Gerais abriu licitação para contratar cinco agências de publicidade para a gestão de Romeu Zema (Novo), possível candidato a presidente em 2026.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema - Rubens Cavallari/Folhapress

O valor global do contrato, com prazo de um ano, é de R$ 147 milhões, para atendimento do gabinete do governador e secretarias estaduais. Também está prevista a realização de pesquisas sobre o impacto das campanhas junto à sociedade.

É a primeira licitação na área realizada pelo governo de Minas Gerais desde 2018. Nos últimos anos, a propaganda estadual era feita com base em contratos antigos que vinham sendo prorrogados.

No briefing proposto para agências interessadas, o governo Zema pede que seja apresentada uma campanha sobre a redução da pobreza no estado.

"Um dos principais diferenciais do Governo de Minas é a gestão profissional que seus secretários implantaram nos últimos anos, que vem resultando em melhorias significativas para o estado", diz o edital.