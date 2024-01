O advogado Benedito Antonio Dias da Silva foi excluído do grupo jurídico Prerrogativas nesta quarta-feira (3) após ter sido acusado de fazer comentários machistas sobre a relação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com seu namorado, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado Lindbergh Farias, seu namorado - Pedro Ladeira/Folhapress

Conhecido como Benê, ele se manifestou no WhatsApp do grupo quando se referia a uma entrevista do ministro Fernando Haddad (Fazenda) ao jornal O Globo.

Na entrevista, o ministro reclamou da atitude do PT sobre a gestão econômica, o que gerou respostas de Gleisi e de Lindbergh.

Ao criticar Gleisi e mencionar que suas opiniões sempre coincidiam com as do namorado, o advogado gerou reação de mulheres do grupo. Elas viram insinuação de que a dirigente não teria opiniões próprias e seria influenciada pelo companheiro. Houve troca de farpas, que culminaram na saída de Silva do grupo.

Ex-integrante da direção da OAB paulista e ex-membro do conselho de direitos humanos da entidade nacional, o advogado também presidiu a seção local em Tatuí (SP), cidade em que advoga há mais de cinco décadas.

Ao Painel, ele negou machismo. "Eu disse apenas que eles estão sempre afinados. Gleisi e Lindbergh são um casal monolítico, o que ela acha ele acha também. Esse é um fato", afirmou.

"Mas hoje vivemos um clima em que os temas de feminismo e machismo criam mal-estar em qualquer discussão", afirmou. Silva diz que, com a reação interna no grupo, concordou que o melhor seria sair.

Coordenador do Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio Carvalho afirmou que a exclusão do advogado foi uma decisão compatível com os princípios do grupo.

"Foi um episódio banal e isolado, mas entendemos que era necessária uma decisão imediata, que fortalece nosso compromisso com uma sociedade mais justa e de igualdade entre os gêneros", afirmou.