Um vídeo do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) parabenizando a nova diretoria do Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, gerou reação da antiga gestão, ligada ao PSOL.

A posse de uma diretoria alinhada ao governo Lula ocorreu na última quinta-feira (19). A chapa União e Reconstrução, slogan da gestão federal, venceu a Travessia XI.

Em vídeo encaminhado para o evento, Alckmin saúda a nova diretoria. "Meus desejos de sucesso à nova gestão do XI de Agosto. Que continue na vanguarda do nosso movimento estudantil. Um exemplo de coragem, altivez e defesa da nossa democracia", afirma.

A fala gerou reação contundente da chapa derrotada, que divulgou neste domingo (21) um vídeo-resposta, em que chama Alckmin de "inimigo dos estudantes" e relembra eventos de sua gestão como governador de São Paulo.

"É importante lembramos e explicitarmos o legado que Alckmin deixou em São Paulo e vem construindo no governo federal", diz o vídeo dos psolistas, que lista acusações de fraude na merenda escolar e a desocupação violenta do terreno do Pinheirinho, em São José dos Campos, em 2012, entre outros pontos.

Falas do deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL a prefeito de São Paulo, também são exibidas.

Embora aliados no plano federal, PSOL e PSB têm um histórico de desavenças na esquerda e estarão em palanques opostos na eleição municipal. O partido de Alckmin deve lançar a candidatura da deputada federal Tabata Amaral.