Aliados de Ricardo Nunes (MDB) querem se contrapor à tentativa do grupo de Guilherme Boulos (PSOL) de marcar o prefeito como bolsonarista e vão lembrar na campanha à reeleição do gestor o apoio do ex-prefeito Paulo Maluf (PP) a Fernando Haddad (PT) em 2012 e a chapa de Luiza Erundina (à época no PSB) e Michel Temer (MDB) em 2004.

Orestes Quércia (esq.) e os então deputados Luiza Erundina (então no PSB) e Michel Temer (MDB) em 2004 - André Sarmento/Folhapress

A ideia é trabalhar o argumento de que não há nada de antidemocrático na estratégia de Nunes de buscar o eleitor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que o apoio do ex-ministro do Esporte Aldo Rebelo (PDT) ao prefeito é uma aliança eleitoral, como várias outras do passado.

Em junho de 2012, o então deputado Paulo Maluf formalizou apoio à candidatura de Haddad à Prefeitura de São Paulo, após anos de embates ideológicos. Oito anos antes, Erundina e Temer formaram chapa quando a hoje psolista estava no PSB.

Além disso, querem ressaltar que esse tipo de parceria se faz com políticos de perfis diferentes, e não iguais, como seria no caso da chapa Boulos e Marta Suplicy (que vai se refiliar ao PT).

Aliados de Nunes destacam ainda que, em Salvador (BA), o PT deve apoiar o pré-candidato Geraldinho (MDB), e em Teresina (PI) o MDB deve dar chancela ao petista Fábio Novo e lançar como vice o médico Paulo Marcio (MDB).